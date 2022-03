Il vegetale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 10 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il vegetale, film del 2018 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Fabio Rovazzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fabio Rovazzi è un neolaureato milanese in cerca di lavoro, figlio di un ricco e avido proprietario di una ditta, Bruno Rovazzi, che non aiuta il figlio a trovare un lavoro definendolo un incapace, il vegetale. Infatti Fabio non parla col padre da 5 anni, poiché questi ha messo su un’altra famiglia appena dopo la morte della madre. Fabio condivide dunque la casa con un suo amico pugliese, Nicola. Fabio inizia a fare dei colloqui, che supera brillantemente, ottenendo un lavoro «nella pubblicità». In realtà si tratta di semplice volantinaggio. Nel frattempo la ragazza lo lascia per andare a fare la cameriera a Londra, e suo padre ha un incidente stradale con la sua compagna, rimanendovi in coma. Fabio si ritrova così titolare dell’impresa paterna; scopre così di essere all’oscuro della situazione familiare: il padre, da geometra, era diventato ingegnere (laureandosi a Tirana) e poi si era trasferito in un lussuoso attico nel centro di Milano. Fabio però non accetta i compromessi del padre e denuncia un tentativo di abuso edilizio, finendo però per dover chiudere l’impresa, liquidando tutto il personale e dovendo vendere la casa paterna. Nel frattempo la ditta di volantinaggio lo cerca di nuovo perché si è dimostrato l’unico collaboratore onesto, e gli propone uno «stage» in un paesino del centro Italia. Fabio si trasferisce speranzoso nel nuovo centro con la sorellina a carico, presto però scopre che lo stage consiste nel raccogliere pomodori e svolgere altri lavori da bracciante agricolo. Nonostante tutto va avanti e qui conosce la bella maestra di scuola di sua sorella, Caterina, e un personaggio locale, Armando, presidente della squadra di calcio locale, a cui tutti danno rispetto e che prende Fabio sotto la sua protezione. Tra Fabio e Armando nasce una bella amicizia e lo stesso Armando incoraggia Fabio a dichiararsi a Caterina. Il giovane milanese, in procinto di rivelarle i suoi sentimenti, scopre però che la ragazza sta invece per sposarsi, conoscendone il fidanzato trentino.

Il vegetale: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il vegetale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio Rovazzi: Fabio Rovazzi

Luca Zingaretti: Armando

Ninni Bruschetta: Ninni Rovazzi

Paola Calliari: Caterina

Matteo Reza Azchirvani: Vidar

Barbara D’Urso: se stessa

Alessio Giannone: Nicola

Rosy Franzese: Nives Rovazzi

Daniele Molino: Matteo, fidanzato di Caterina

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il vegetale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 10 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.