Il vegetale: trama, cast, trailer e streaming del film con Fabio Rovazzi su Rai 2

Questa sera, lunedì 3 maggio 2021, su Rai 2 in prima visione va in onda il film Il vegetale, divertente commedia con Fabio Rovazzi in prima serata dalle 21.20. La pellicola del 2018 è diretta da Gennaro Nunziante. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il vegetale? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonista è Fabio Rovazzi che interpreta una versione di se stesso nei panni di un neolaureato figlio di un ricco e avido proprietario di un’azienda. Il padre però non lo aiuta, perché lo considera appunto un vegetale. Fabio inoltre non parla con il padre da cinque anni, dopo che l’uomo ha costruito un’altra famiglia a seguito della morte della madre. Il ragazzo vive con un amico pugliese e intanto cerca lavoro iniziando dal volantinaggio. Nel frattempo, a peggiorare le cose, la ragazza lo lascia e se ne va a Londra, mentre il padre ha un incidente, per cui Fabio deve prendere in mano l’azienda. Il protagonista del film Il vegetale scoprirà così che suo papà da semplice geometra è diventato ingegnere a Tirana. Il personaggio interpretato da Rovazzi però non accetta i compromessi e denuncia l’abuso del padre facendo fallire l’azienda.

A quel punto, secondo la trama, viene richiamato dalla ditta di volantinaggio che gli propone uno stage in un paesino del centro Italia dove va con la sorellina ma qui si ritrova bracciante agricolo. Incontra una bella maestra e il proprietario di una squadra di calcio locale che lo prende sotto la sua ala. Ma la svolta non è proprio dietro l’angolo e le disavventure lavorative per Fabio proseguono.

Il vegetale: il cast del film

Ma qual è il cast del film Il vegetale, stasera su Rai 2 in prima serata? Protagonista assoluto è Fabio Rovazzi. Ma vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi della commedia del 2018.

Fabio Rovazzi: se stesso

Luca Zingaretti: Armando

Ninni Bruschetta: Bruno Rovazzi

Paola Calliari: Caterina

Matteo Reza Azchirvani: Vidar

Barbara D’Urso: se stessa

Alessio Giannone: Nicola

Rosy Franzese: Nives Rovazzi

Trailer

Vediamo adesso il trailer del film Il vegetale, in onda in prima visione e in prima serata su Rai 2 alle 21.20 oggi, 3 maggio 2021.

Streaming e tv

Dove vedere Il vegetale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 3 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre, 102 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.