A che ora inizia Il sogno: l’orario della messa in onda dello show di Roberto Benigni

A che ora inizia Il sogno, lo show di Roberto Benigni in onda stasera, 19 marzo 2025, su Rai 1? La messa in onda dello spettacolo è prevista per le ore 21,30. La durata sarà di 140 minuti (pause pubblicitarie incluse) con chiusura prevista per le ore 23,50 (circa).

Uno show evento fatto di “stupore, sorpresa, verità e bellezza” – come ha dichiarato lo stesso Benigni, che racconta: “Nello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Il sogno di Roberto Benigni, ma dove vederlo o rivederlo in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – mercoledì 19 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it e via radio su Rai Radio2 che trasmetterà tutto in diretta.