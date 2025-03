Il sogno: anticipazioni, cast, quante puntate e streaming dello show di Roberto Benigni

Questa sera, mercoledì 19 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il sogno, il nuovo spettacolo inedito del premio Oscar Roberto Benigni. Uno show evento fatto di “stupore, sorpresa, verità e bellezza” – come ha dichiarato lo stesso Benigni, che racconta: “Nello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Ci sarà da ridere e da divertirsi. Ma, come sempre avviene nei suoi spettacoli, anche da riflettere e da imparare. A dieci anni di distanza dal successo di “I dieci comandamenti”, l’artista toscano, noto per la sua capacità di unire comicità, poesia e profondità, torna con uno spettacolo inedito ricco di emozioni e spunti di riflessioni, con testi dello stesso attore e di Michele Ballerin, scritto con Stefano Andreoli, con le musiche di Nicola Piovani e la regia di Stefano Vicario. Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione provvederà a sottotitolare la trasmissione in diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dal giorno seguente. Inoltre sarà integralmente tradotta in Lis e sottotitolata su un canale dedicato di RaiPlay ed audiodescritta in diretta sul Canale Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Il sogno: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il sogno su Rai 1? Lo spettacolo di Roberto Benigni sarà trasmesso in un’unica serata: stasera, 19 marzo 2025. Non sono infatti previste altre puntate per il ritorno del grande attore e regista toscano sulla Tv di Stato.

Streaming e tv

Dove vedere Il sogno in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – mercoledì 19 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it e via radio su Rai Radio2 che trasmetterà tutto in diretta.