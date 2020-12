Il silenzio dell’acqua 2: anticipazioni (trama e cast) ultima puntata, finale di stagione

Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, il finale di stagione della fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma quali sono le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata? Cosa succederà? Di seguito tutte le anticipazioni (trama e cast) nel dettaglio.

Anticipazioni: trama quarta e ultima puntata

Nella quarta e ultima puntata, in onda oggi – 16 dicembre 2020 -, avremo la definitiva riposta su chi ha ucciso Sara e Luca. La puntata sarà divisa (come sempre) in due episodi: 7 e 8. Nelle scorse puntate, l’interesse di Andrea Baldini e Luisa Ferrari si è concentrato anzitutto su Rocco. Ma l’ex marito di Sara e padre di Luca e Giulia ha dimostrato che, malgrado il suo cattivo carattere e qualche ombra nel passato, non avrebbe mai potuto fare del male alla sua famiglia. Nel prosieguo delle indagini l’attenzione degli inquirenti si è spostata su altri sospettati. Primo fra tutti Sergio, ma poi anche gli zii di Giulia e infine l’ambiguo Elio. Sarà il vero padre di Matteo ed ex di Roberta, ad essere coinvolto nel duplice omicidio?

Il silenzio dell’acqua 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori:

Ambra Angiolini

Giorgio Pasotti

Camilla Filippi

Fausto Maria Sciarappa

Barbara Chichiarelli

Stefano Pesce

Alessandro Cremona

Guido Corso

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

