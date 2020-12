Il silenzio dell’acqua 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai 1 va in onda la terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2, la seconda stagione della fiction che vede ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La serie, una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, è un murder thriller in 8 episodi per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti. Ma dove è possibile vedere la terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera, mercoledì 9 dicembre 2020, in prima serata, alle ore 21,30 (circa).

Il silenzio dell’acqua 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere la terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): venerdì 27 novembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 2 dicembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 9 dicembre 2020 OGGI

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 16 dicembre 2020

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2, ma qual è la trama della seconda stagione? La fiction, girata nella provincia di Trieste alla fine del 2019, vede Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano per risolvere il caso legato ad un efferato duplice omicidio. Ogni personaggio coinvolto nel giallo potrebbe avere un movente, ognuno potrebbe essere il colpevole. Starà alla coppia di investigatori risolvere un enigma sempre più complesso e dagli sviluppi imprevedibili, capace di mettere in discussione la loro stessa vita privata e professionale.

Potrebbero interessarti X Men le origini – Wolverine: tutto quello che c’è da sapere sul film L’Alligatore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 9 dicembre Riviera 3, le anticipazioni della terza puntata su Sky Atlantic