Il segreto streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima (finale) puntata

Stasera, venerdì 28 maggio 2021, alle ore 21,45 (circa) su Canale 5 va in onda l’ultima puntata (il finale di stagione) de Il segreto. Una lunga serata nel corso della quale, gli spettatori potranno assistere agli ultimi quattro episodi della soap spagnola che chiuderà per sempre dopo 10 anni di attività. Nell’ultima puntata, verrà svelato il vero segreto di Puente Viejo e si assisterà alla morte di Francisca e Raimundo. Dove vedere l’ultima puntata de Il segreto in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Il segreto streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire gli ultimi 4 episodi della soap anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere l’ultima puntata (finale di stagione) de Il segreto in tv e live streaming, ma qual è il cast della soap spagnola? Nell’ultima puntata de Il segreto, sfileranno i personaggi più amati. Gli spettatori avranno modo di rivedere Tristan interpretato da Alex Gadea; Pepa interpretata da Megan Montaner; Gonzalo interpretato da Jordi Coll, Bosco interpretato da Francisco Ortiz; Juan interpretato da Jonas Berami; Soledad interpretata da Alejandra Onieva; Fernando interpretato da Carlos Serrano; Maria interpretata da Loreto Mauleon; Hipolito interpretato da Selu Nieto; e donna Francisca interpretata dall’attrice Maria Bouzas.