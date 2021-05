A che ora inizia l’ultima puntata de Il segreto: l’orario su Canale 5

A che ora inizia l’ultima puntata (finale) de Il segreto, la fiction in onda oggi – venerdì 28 maggio 2021 – su Canale 5? Ve lo diciamo subito: gli ultimi 4 episodi della soap opera spagnola verranno trasmessi a partire dalle ore 21,49. La messa in onda sulla principale rete Mediaset è prevista fino alle ore 00,58. La durata della serata evento è quindi di poco più di 3 ore (pubblicità incluse). Dove vedere l’ultima puntata de Il segreto in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi – 28 maggio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Cast

Abbiamo visto a che ora va in onda l’ultima puntata (finale di stagione) de Il segreto, ma qual è il cast della soap spagnola? Nell’ultima puntata de Il segreto, sfileranno i personaggi più amati. Gli spettatori avranno modo di rivedere Tristan interpretato da Alex Gadea; Pepa interpretata da Megan Montaner; Gonzalo interpretato da Jordi Coll, Bosco interpretato da Francisco Ortiz; Juan interpretato da Jonas Berami; Soledad interpretata da Alejandra Onieva; Fernando interpretato da Carlos Serrano; Maria interpretata da Loreto Mauleon; Hipolito interpretato da Selu Nieto; e donna Francisca interpretata dall’attrice Maria Bouzas.