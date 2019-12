Il peggior Natale della mia vita, il film: trama, cast e streaming

Il peggior Natale della mia vita è un film del 2012, diretto da Alessandro Genovesi e che vede nel cast diversi attori ben conosciuti in Italia. Il film, inteso come una commedia, è girato a Gressoney (Castel Savoia) ed è il sequel del film La peggior settimana della mia vita, del 2011.

La prima volta che questo film è arrivato in tv era il 2013 ma, in occasione delle vacanze di Natale, arriva il 25 dicembre 2019, ore 21:25, su Canale 5.

Ecco qual è la trama, chi c’è nel cast e dove vederlo anche in streaming.

Il peggior Natale della mia vita, la trama del film

Riprendendo i protagonisti del primo film, rivediamo anche questa volta Paolo, che deve raggiungere il castello di Alberto Caccia, perché è lì che è stato invitato a trascorrere le vacanze insieme alla famiglia di Margherita.

La donna è ormai al nono mese di gravidanza, pronta a mettere al mondo il suo erede. In loro compagnia al castello ci sarà anche Benedetta, figlia di Alberto e amica d’infanzia di Margherita, a sua volta in dolce attesa.

Il viaggio e le vacanze saranno scombussolate da disavventure e solite goffaggini di Paolo che ne combinerà un’altra delle sue, facendo credere a tutti – a causa di un malinteso – che Alberto sia morto per colpa sua.

Il peggior Natale della mia vita, cast

Nel film vediamo Fabio De Luigi che interpreta Paolo, Cristiana Capotondi che interpreta Margherita, Antonio Catania che interpreta Giorgio, Diego Abatantuono che interpreta Alberto Caccia, Anna Bonaiuto nelle vesti di Clara, Laura Chiatti che interpreta Benedetta, Dino Abbrescia che interpreta Pino e ancora Ale e Franz e Andrea Mingardi.

Il peggior Natale della mia vita, dove vederlo in tv e in streaming

Il film va in onda in prima serata, mercoledì 25 dicembre 2019, su Canale 5. Trovate il canale principale di Mediaset al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.