Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: perché, motivo Rai 1

Perché oggi, 14 settembre 2022, non va in onda Il paradiso delle signore? La seguitissima fiction oggi non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 per seguire l’arrivo del feretro della regina Elisabetta a Londra, un momento molto toccante per tutti i sudditi e tutti gli appassionati, che il telegiornale seguirà in diretta a partire dalle ore 15. Per questo Il paradiso delle Signore oggi non va in onda. Il palinsesto del pomeriggio di Rai 1 di oggi prevede dalle 14 Oggi è un altro giorno, con una puntata più breve. Dalle 15, come detto, lo speciale Tg1. Il Paradiso delle Signore tornerà in onda regolarmente domani.

Cast

Abbiamo visto perché Il paradiso delle signore oggi – 14 settembre 2022 – non va in onda su Rai 1, ma qual è il cast della fiction? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati: