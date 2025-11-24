Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il paradiso delle signore non va in onda oggi: perché, il motivo

di Antonio Scali
Il paradiso delle signore non va in onda oggi: perché, il motivo, 24 novembre 2025, Rai 1

Perché oggi, 24 novembre 2025, non va in onda Il paradiso delle signore? Il classico appuntamento pomeridiano con la soap di Rai 1 seguitissima dal pubblico oggi non va in onda perché dalle ore 15.50 ci sarà uno speciale in diretta del Tg1 per seguire i risultati delle elezioni regionali. Si vota infatti in Veneto, Campania e Puglia. Prima inoltre Rai 1 seguirà in diretta da Milano all’interno del programma La volta buona di Caterina Balivo i funerali di Ornella Vanoni. Ecco perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda. Programmazione cambiata dunque oggi per Rai 1, con prima La volta buona e poi lo speciale Tg1. I fan comunque non devono temere. Il paradiso delle signore tornerà regolarmente domani, 25 novembre.

Cast

Abbiamo visto perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda, ma qual è il cast della fiction? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Pia Engleberth: Zia Ernesta
  • Elisa Muriale: Enza Sampò
  • Arianna Montefiori: Laura
  • Tommaso Basili: Ennio Palazzi
  • Verdiana Costanzo: Lorena Mascoli
  • Sebastiano Gavasso: Orlando Brivio
  • Valerio Ricci
  • Giordano Petri: Franco Pasucci
  • Ludovica Coscione: Marina Fiore
  • Giancarlo Commare: Rocco Amato
  • Magdalena Grochowska: Flavia
  • Pietro Genuardi: Armando
  • Alessia Debandi: Angela Barbieri
  • Pietro Masotti: Marcello Barbieri
  • Sofia Taglioni: Francesca Molinari
  • Alice Zanini: Patrizia Vega
  • Chiara Russo: Maria Puglisi
  • Roberto Alpi: Achille Ravasi
  • Paolo Bernardini: Vincent Defois
  • Sara Ricci: Anita Marini
  • Claudia Vismara: Elsa Tadini
  • Alessandro Tersigni: Vittorio Conti
  • Roberto Farnesi: Umberto Guarnieri
  • Gloria Radulescu: Marta Guarnieri
  • Vanessa Gravina: Adelaide di Sant’Erasmo
  • Giorgio Lupano: Luciano Cattaneo
  • Giulia Arena: Ludovica Brancia di Montalto
  • Enrico Oetiker: Riccardo Guarnieri
  • Federica Girardello: Nicoletta Cattaneo
  • Marta Richeldi: Silvia Cattaneo
  • Alessandro Fella: Federico Cattaneo
  • Antonella Attili: Agnese Amato
  • Federica De Benedittis: Roberta Pellegrino
  • Ilaria Rossi: Gabriella Rossi
  • Emanuel Caserio: Salvatore Amato
  • Enrica Pintone: Clelia Calligaris
  • Alessandro Cosentini: Cosimo Bergamini
  • Francesca Del Fa: Irene Cipriani
  • Michele Cesari: Cesare Diamante
  • Ornella Giusto: Rosalia Caffarelli
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
