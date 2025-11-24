Il paradiso delle signore non va in onda oggi: perché, il motivo
Il paradiso delle signore non va in onda oggi: perché, il motivo, 24 novembre 2025, Rai 1
Perché oggi, 24 novembre 2025, non va in onda Il paradiso delle signore? Il classico appuntamento pomeridiano con la soap di Rai 1 seguitissima dal pubblico oggi non va in onda perché dalle ore 15.50 ci sarà uno speciale in diretta del Tg1 per seguire i risultati delle elezioni regionali. Si vota infatti in Veneto, Campania e Puglia. Prima inoltre Rai 1 seguirà in diretta da Milano all’interno del programma La volta buona di Caterina Balivo i funerali di Ornella Vanoni. Ecco perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda. Programmazione cambiata dunque oggi per Rai 1, con prima La volta buona e poi lo speciale Tg1. I fan comunque non devono temere. Il paradiso delle signore tornerà regolarmente domani, 25 novembre.
Cast
Abbiamo visto perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda, ma qual è il cast della fiction? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Pia Engleberth: Zia Ernesta
- Elisa Muriale: Enza Sampò
- Arianna Montefiori: Laura
- Tommaso Basili: Ennio Palazzi
- Verdiana Costanzo: Lorena Mascoli
- Sebastiano Gavasso: Orlando Brivio
- Valerio Ricci
- Giordano Petri: Franco Pasucci
- Ludovica Coscione: Marina Fiore
- Giancarlo Commare: Rocco Amato
- Magdalena Grochowska: Flavia
- Pietro Genuardi: Armando
- Alessia Debandi: Angela Barbieri
- Pietro Masotti: Marcello Barbieri
- Sofia Taglioni: Francesca Molinari
- Alice Zanini: Patrizia Vega
- Chiara Russo: Maria Puglisi
- Roberto Alpi: Achille Ravasi
- Paolo Bernardini: Vincent Defois
- Sara Ricci: Anita Marini
- Claudia Vismara: Elsa Tadini
- Alessandro Tersigni: Vittorio Conti
- Roberto Farnesi: Umberto Guarnieri
- Gloria Radulescu: Marta Guarnieri
- Vanessa Gravina: Adelaide di Sant’Erasmo
- Giorgio Lupano: Luciano Cattaneo
- Giulia Arena: Ludovica Brancia di Montalto
- Enrico Oetiker: Riccardo Guarnieri
- Federica Girardello: Nicoletta Cattaneo
- Marta Richeldi: Silvia Cattaneo
- Alessandro Fella: Federico Cattaneo
- Antonella Attili: Agnese Amato
- Federica De Benedittis: Roberta Pellegrino
- Ilaria Rossi: Gabriella Rossi
- Emanuel Caserio: Salvatore Amato
- Enrica Pintone: Clelia Calligaris
- Alessandro Cosentini: Cosimo Bergamini
- Francesca Del Fa: Irene Cipriani
- Michele Cesari: Cesare Diamante
- Ornella Giusto: Rosalia Caffarelli