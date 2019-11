Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni puntata giovedì 21 novembre 2019

Quali sono le anticipazioni della puntata di giovedì 21 novembre 2019, de Il paradiso delle signore 4? Il magazzino di lusso degli anni ’60 è tornato su Rai 1 e con esso torna il nostro appuntamento con le info su cosa succede nelle prossime puntate della celebre fiction.

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, va in onda una puntata della soap opera miracolosamente salvata dai vertici di Viale Mazzini. Data per spacciata, la fiction era stata infatti cancellata dopo la terza stagione ma, complici le proteste dei fan e un repentino rialzo negli ascolti, è stata riportata poi nel primo pomeriggio degli italiani con un quarto capitolo.

Giovedì 21 novembre 2019 va in onda una nuova puntata de Il paradiso delle signore 4. Di seguito, le anticipazioni e la trama della puntata, in onda come sempre su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata di domani | Giovedì 21 novembre 2019

Agnese si trova a casa Amato e racconta della serata trascorsa dai Cattaneo. Suo figlio Salvatore e suo nipote Rocco vengono a sapere che Armando è presente alla cena, dimostrando di essere molto gelosi della donna. Pensano infatti che questa amicizia possa distogliere Agnese dal compito di occuparsi di loro. Anche in caffetteria i tre continuano a parlare della cena.

Intanto, secondo le anticipazioni de Il paradiso delle signore, al Paradiso è un momento molto delicato. Bisogna infatti decidere chi sarà la nuova Venere. La prescelta è Patrizia, la più preparata. Maria rimarrà molto delusa da questa decisione. Rocco, Agnese e Armando proveranno a consolarla. Tra Armando e Agnese, inoltre, la complicità è sempre più evidente. Riuscirà lei a ripartire dal punto di vista sentiemntale e lasciarsi alle spalle il passato?

Infine Agnese, mentre si trova al circolo, vede casualmente la lettera di Riccardo. Il Guarnieri, la sera in cui è andato a ubriacarsi, aveva scritto ciò che provava dopo la partenza di Nicoletta e della figlia. Così la Barbieri scopre il lato più intimo del ragazzo e ne resterà molto colpito.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni de Il paradiso delle signore di oggi, Vittorio annuncia l’intenzione di proiettare filmati girati al Paradiso per la promozione degli abiti disegnati da Gabriella. I clienti potranno così ammirare le Veneri e la nuova collezione, proprio nel negozio in cui potranno fare gli acquisti. Come se la caverà la nuova Venere Patrizia?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 20 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore, di cosa parla la soap opera

Il Paradiso delle Signore parte nel 1956 a Castelbuono, dove la giovane Teresa Iorio lascia il paesino d’origine e il fidanzato per trasferirsi a Milano, per lavorare nel negozio d’abbigliamento dello zio Vincenzo.

Appena arrivata, lo zio però viene arrestato, accusato di aver appiccato un incendio al furgone del magazzino concorrente, Il paradiso delle signore. Teresa, nonostante uno scontro acceso con il proprietario della concorrenza Pietro Mori, tenta di farsi assumere come commessa nella sua azienda e ci riesce grazie all’aiuto del pubblicitario del magazzino, Vittorio Conti.

Potrebbero interessarti Il Collegio, violenta lite tra Martina Brondin e Mario Tricca: “Ti spacco la faccia” Oltre la soglia, la trama della terza puntata in onda stasera su Canale 5 Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda giovedì 21 novembre 2019

Teresa lavora nel gruppo de ” Le Veneri”, commesse giovani e di bella presenza, e dimostra immediatamente di che stoffa è fatta. Teresa s’innamora di Mori, ma quest’ultimo preferisce sposare Andreina Mandelli, figlia di un ricco banchiere che però lo odia (perché Mori gli ha ucciso il fratello durante la guerra).

Nella seconda stagione, però, Mori decide di lasciare la moglie e di vivere l’amore con Teresa fino al rientro della sua prima moglie dagli Stati Uniti, che acquista una quota del magazzino diventandone socia.

La terza stagione, secondo le anticipazioni de Il paradiso delle signore, fa un salto in avanti e arriva nel 1959: Pietro Mori è morto e Vittorio Conti, suo migliore amico, decide di riaprire Il paradiso delle signore costi quel che costi, anche un’alleanza con i Guarnieri.

L’amata fiction torna con la quarta stagione su Rai 1 a partire da lunedì 14 ottobre 2019, ore 15:40, mentre le anticipazioni de Il paradiso delle signore saranno disponibili ogni giorno sul nostro sito.