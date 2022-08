Il mio vicino del piano di sopra, il cast del film: attori e personaggi

Questa sera, giovedì 18 agosto 2022, va in onda Il mio vicino del piano di sopra. Il film fa parte del ciclo Purché finisca bene ed è andato in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2016. Diretto da Fabrizio Costa, racconta di un uomo cocciuto che per vendetta acconsente a vendere la sua casa alla sua vicina di casa. Bruno, un designer, è divorziato da tempo e scopre che la sua ex si sta per sposare di nuovo. Claudia invece è una business woman che, in vista delle nozze, acquista attico e superattico. Peccato che in uno dei due viva ancora Bruno che non vuole assolutamente dargliela vinta e non vuole liberare l’appartamento. Finché sua figlia non lo informa del nuovo matrimonio della ex moglie Susanna. A quel punto Bruno stringe un accordo con carta e penna con Claudia: le libererà l’appartamento a patto che lo accompagni come fidanzata alle nozze della ex. Claudia, disperata, accetta, ma nulla va come previsto. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

Chi fa parte del cast di Il mio vicino del piano di sopra? Il film è una commedia romantica che fa parte del ciclo Purché finisca bene. Il protagonista è Sergio Rubini che interpreta Bruno. Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi:

Sergio Rubini è Bruno

Barbora Bobulova è Claudia

Giorgia Boni è Gea

Simona Nasi è Susanna

Luigi Di Fiore è Roccardo

Massimo Nicolini è Mattia

Pia Lanciotti è Monica

Il mio vicino del piano di sopra streaming e TV

Dove vedere Il mio vicino del piano di sopra in streaming e TV? Il film va in onda giovedì 18 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.