Il mio nome è Riccardo Cocciante: trama, cast e streaming del documentario

Questa sera, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il mio nome è Riccardo Cocciante, documentario dal carattere profondamente innovativo che racconta il genio creativo e musicale dell’artista. In 90 minuti il film ripercorre la vita di Cocciante, dalla nascita a Saigon da madre francese e padre abruzzese, all’arrivo undicenne con la famiglia a Roma dove ha frequentato il liceo francese, incidendo il suo primo 45 giri a 22 anni con il nome di Riccardo Conte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il documentario non si limiterà a tratteggiare la brillante carriera di Cocciante, ma offrirà allo spettatore la possibilità di immergersi nel suo mondo musicale a 360°. Lo farà attraverso l’accesso ai dietro le quinte dei suoi spettacoli del 2025 alle Terme di Caracalla e all’Arena di Verona; ma anche seguendo l’artista nel processo creativo in sala di registrazione del suo nuovo album di inediti e nella nuova messa in scena delle opere di successo internazionale come Notre Dame de Paris e Giulietta e Romeo. Il documentario sarà realizzato anche con l’implementazione dell’AI per ricostruire dei momenti del passato e offrirà al contempo numerosi e inediti contributi di repertorio della cinquantennale carriera dell’artista. E’ pensato per un pubblico globale, vecchi fan ma anche nuovi ascoltatori di Cocciante, metterà al centro la Musica come arte, facendo da contrappunto al genio di Cocciante nella sua capacità di reinventarsi e di reinterpretare brillantemente ogni tipo di genere musicale, dal pop, al funky, all’opera classica.

Il mio nome è Riccardo Cocciante: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama de Il mio nome è Riccardo Cocciante, ma qual è il cast del documentario? Presenti tante testimonianze, da Laura Pausini a Gianna Nannini, da Elodie a Achille Lauro, da Mogol a Fiorella Mannoia.

Streaming e tv

Dove vedere Il mio nome è Riccardo Cocciante in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – mercoledì 4 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.