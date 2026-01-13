Il mio giardino persiano: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il mio giardino persiano, film del 2024 scritto e diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mahin ha 70 anni e conduce una vita solitaria. Vedova da tempo, ha due figli che vivono all’estero e che lei non può più andare a trovare poiché l’età avanzata le impedisce di ottenere il visto per uscire dal paese. Le sue giornate scorrono tutte uguali, finché, durante una chiacchierata con le amiche, si riaccende una scintilla nel suo cuore. Mahin decide di tornare a vivere e lo fa compiendo un gesto inatteso: invita a casa sua lo sconosciuto Faramarz, un tassista suo coetaneo che vive una vita altrettanto segnata dalla solitudine. Quel primo passo aprirà la strada ad una serata sorprendente ed imprevedibile.

Il mio giardino persiano: il cast

Abbiamo visto la trama de Il mio giardino persiano, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Lily Farhadpour: Mahin

Esmail Mehrabi: Faramarz

Streaming e tv

Dove vedere Il mio giardino persiano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 13 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.