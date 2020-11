Il mio canto libero, il testo della canzone (cover) cantata da CmqMartina a X Factor 2020

Qual è il testo di “Il mio canto libero” di Lucio Battisti, la canzone (cover) cantata da CmqMartina nel corso della seconda puntata dei Live di X Factor 2020? Di seguito il testo intonato dalla giovane artista delle Under donne stasera, 5 novembre 2020:

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l’immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite

Degli occhi tuoi

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore

In un mondo che (pietre un giorno case)

Prigioniero è (ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi, io e te (rivivono ci chiamano)

E la verità (boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (perciò sopravvissuti vergini)

E limpida è l’immagine (si aprono)

Ormai (ci abbracciano)

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime

In noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Dolce compagna che

Non sai domandare ma sai

Che ovunque andrai

Al fianco tuo mi avrai

Se tu lo vuoi

Pietre un giorno case

Ricoperte dalle rose selvatiche

Rivivono

Ci chiamano

Boschi abbandonati

E perciò sopravvissuti vergini

Si aprono

Ci abbracciano

In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l’immagine

Ormai

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime

In noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Come si vota

Vi è piaciuta l’esibizione di CmqMartina con Il mio canto libero? Ecco come si vota per i concorrenti di X Factor 2020. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

