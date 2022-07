Il mio amico Jeff: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 21 luglio 2022, va in onda Il mio amico Jeff su Rai 2. Si tratta di un film drammatico uscito nel 2021 e diretto da Nicolas Chuche il cui titolo originale è L’ami qui n’existe pas. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama del film Il mio amico Jeff. La storia racconta di Camille, diventata vedova da poco. Ha perso suo marito e ha scelto di trasferirsi in un piccolo paesino della Francia insieme a suo figlio Martin. Il bambino soffre molto la mancanza del padre ma sembra riprendersi quando informa sua madre di aver fatto amicizia. Con chi?, chiede Camille. Martin spiega che il suo nuovo amico si chiama Jeff. Il bambino chiede a sua madre di poter fare uno sleep over a casa di Jeff e Camille accetta, felice che suo figlio possa tornare alla normalità. Ma il giorno dopo Martin è scomparso nel nulla. Nessuno sa dove sia finito e sua madre, allarmata, va a scuola chiedendo aiuto agli insegnanti. Peccato che nessuno abbia mai sentito nominare un ragazzo di nome Jeff: non c’è uno studente con quel nome. La madre allora capisce che c’è qualcosa che non va e che suo figlio è stato rapito.

Il mio amico Jeff: il cast del film

Si tratta di una pellicola francese, dove la protagonista Camille è interpretata da Audrey Dana. Scopriamo chi fa parte del cast:

Audrey Dana è Camille

Tiphaine Daviot è Eve

Medi Sadoun è Delsart

Albert Geffrier è Martin

Victor Meutelet è Jeff

Guilaine Londez è il Dr Casteran

Yvan Naubron è Sam

Jehanne Pasquet è Alice

Streaming e TV

Dove vedere Il mio amico Jeff in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 2 giovedì 21 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.