Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich: trama, chi è, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 21,40 su Rai 1 va in onda Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, film tv diretto da Alessandro Casale con Fausto Sciarappa, Eleonora Giovanardi, Gaja Masciale, Michael Marini, Tobia De Angelis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia dell’atleta fiumano Abdon Pamich, marciatore medaglia d’oro olimpica a Tokyo nel 1964 nella 50 km. Costretto alla fuga dalla città natale nel 1947, visse l’esperienza dei campi profughi. È simbolo di riscatto. e intreccia la memoria sportiva e la memoria storica del territorio friulano.

Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich: il cast

Abbiamo visto la trama de Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali: Fausto Sciarappa, Eleonora Giovanardi, Gaja Masciale, Michael Marini e Tobia De Angelis.

Chi è

Abdon Pamich (Fiume, 3 ottobre 1933) è un ex marciatore italiano, campione olimpionico ed europeo, nonché 40 volte campione italiano su varie distanze. E’ stato uno degli atleti italiani più medagliati nella specialità dei 50 km di marcia ai Giochi olimpici, evento a cui prese parte per cinque volte; vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Roma nel 1960 e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964. Di quella gara resta memorabile l’episodio che lo vide protagonista: a causa di un tè freddo, Pamich ebbe una crisi intestinale: “Per avere un minimo di intimità c’era prevista una stazione al km 35, troppo lontano… Ho provveduto coperto da alcuni addetti del servizio d’ordine…”, rimontò e superò tutti gli avversari, andando a vincere. Il 19 novembre 1961 sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma ha stabilito il record mondiale dei 50000 m di marcia, con il tempo di 4h14’02″4. È stato inoltre il portabandiera del tricolore italiano durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972.

Streaming e tv

Dove vedere Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 10 febbraio 2026 – alle ore 21,40 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Raiplay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.