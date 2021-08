Il killer della porta accanto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 28 agosto 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il killer della porta accanto, film thriller del 2020 diretto da Tony Dean Smith con Matthew Kevin Anderson e Sharon Taylor. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gina Larson (Chelsea Hobbs), una fotografa di moda in difficoltà, è costretta ad affittare la sua dependance per affrontare le spese della casa. Ma quando il suo nuovo inquilino, Mark, un affascinante pilota, si rivela una persona molto pericolosa, Gina dovrà fare i conti con la vera identità dell’uomo.

Il killer della porta accanto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Il killer della porta accanto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali presenti nel thriller in onda su Rai 2:

Matthew Kevin Anderson

Sharon Taylor

Chelsea Hobbs

Marcus Rosner

Corina Bizim

Mark Humphrey

Sangeeta Wylie

Natalie Gibson

Ian Collins

Aidan Khan

June B. Wilde

Alexandre Duong

Amy Esterle

Streaming e tv

Dove vedere Il killer della porta accanto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 agosto 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.