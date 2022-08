Il grande salto, il cast del film: attori e personaggi

Chi fa parte del cast del film Il grande salto? La commedia italiana è diretta ed interpretata da Giorgio Tirabassi, che interpreta Rufetto. Insieme all’amico di vecchia data Nello, ha sempre condotto una vita scapestrata all’insegna della criminalità. I due sono amici da tanto tempo e hanno ormai superato i 50 chiusi in prigione per furto. Una volta usciti, non sanno cosa farsene della vita. Senza casa né lavoro, i due allora cercano di mettere in piedi una grande rapina, che possa permettere loro di sistemarsi per sempre, incluse le loro famiglie. La moglie di Rufetto, Anna, tuttavia non è d’accordo. Vorrebbe che suo marito trovasse un lavoro onesto, che non le desse vergogna e vorrebbe vivere da sola, lontana dai genitori e dal loro disprezzo nei confronti del marito che definiscono un piantagrane. Ma chi troviamo nel cast?

Il cast del film

Come già anticipato, Il grande salto vede come co-protagonista Giorgio Tirabassi che in questo caso, oltre ad interpretare Rufetto, è anche il regista. Ma non è da solo. Di seguito vediamo attori e personaggi che popolano la commedia:

Ricky Memphis: Nello

Giorgio Tirabassi: Rufetto

Roberta Mattei: Anna

Gianfelice Imparato: Aldo

Paola Tiziana Cruciani: Maria

Cristiano Di Pietra: Luchetto

Mia Benedetta: Giovanna

Salvatore Striano: Ciletta

Liz Solari: Presentatrice spagnola

Lillo: Ghigo

Federica Carruba

Marco Giallini: Capo Rom

Valerio Mastandrea: Impiegato poste

Il grande salto streaming e TV

Dove vedere Il grande salto in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, giovedì 18 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.