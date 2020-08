Il giovane Montalbano – Il ladro onesto: il cast completo

IL LADRO ONESTO CAST – Stasera, lunedì 10 agosto 2020, dalle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Il ladro onesto, quinto episodio della seconda stagione della serie tv prequel del Commissario Montalbano. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – Il ladro onesto? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (seconda stagione): Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Massimiliano Davoli, Giusy Buscemi.

La transazione: il cast (attori)

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, lunedì 10 agosto 2020, Un’albicocca, oltre agli attori principali, saranno presenti Mariela Garriga (Annarosa Testa), Claudio Castrogiovanni (Giuliano D’Antonio), Lucia Cammalleri (Carla Ramirez) e Zoe Tavarelli (Giulia).

Il giovane Montalbano – Un’albicocca: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama dell’episodio Un’albicocca? Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un’ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare… Ma quel pomeriggio di maggio del 1992 e quel che è successo sull’autostrada A29 per Capaci, Montalbano lo scopre quando trova Vigata ridotta a città fantasma, e il commissariato ammutolito davanti alla TV, con le lacrime agli occhi. Salvo sa quello che deve fare. Anche Livia lo sa. E sa anche che continuerà ad amare quest’uomo complicato e coerente…

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – Un’albicocca in tv e live streaming? Il quinto episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 10 agosto 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

