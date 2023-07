Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)

Stasera, lunedì 24 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati alcuni mesi ed il rapporto tra Salvo e Livia prosegue così bene che il giovane commissario comincia a sembrare più docile. Anche la famiglia del commissariato sembra trarne benefici; tutto scorre in tranquillità anche se intristisce un po’ tutti l’attacco cardiaco avuto in azione da Fazio che sarà poi costretto a un forzato pensionamento. Una mattina per le strade di Vigata vengono affissi dei manifestini in cui si invita a rispondere a un “referendum popolare” con la domanda: «la signora Briguccio è una p…? ». Il signor Briguccio, svergognato agli occhi del paese, prima fa una scenata in municipio e in seguito spara contro il suo vicino di casa Carlo Manifò, accusato dalla moglie di aver tentato di violentarla. Contemporaneamente il commissario si trova alle prese con il caso dello spinoso omicidio di Gerlando Cascio, all’apparenza un semplice anziano, che si rivela poi, però, uno dei più importanti strozzini del luogo ed il cui delitto sembra avvolto da particolari risvolti passionali. Le indagini proseguiranno tra vari depistaggi e i racconti confusi della nipote della vittima, Grazia, e si intensificheranno alla scoperta del cadavere di un giovane del luogo, Dindò, commesso di fiducia del supermercato del paese, un sempliciotto ben voluto da tutti. Il commissario, oltre a divincolarsi tra i grovigli di questo caso complicato, si trova a scontrarsi con il padre, che arrivato inatteso un giorno a casa sua, prova a far leva su Livia per essere aiutato a riconciliarsi col figlio, che invece da parte sua non vuole più saperne di lui. Il commissario, aprendosi con la donna amata, prova a spiegarle i motivi di tanto astio.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Tea Falco (Grazia), Rocco Tommaso Cicarelli (Dindó), Marilyn Gallo (Elena Briguccio) e Alessandra Costanzo (Adelina).