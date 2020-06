Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini: la trama

Stasera, lunedì 15 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la terza puntata dal titolo “Capodanno”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film Ritorno alle origini de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo Montalbano ha visto finire il suo rapporto con Mery. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, un donnaiolo incallito e impenitente. Mimì non potrebbe essere più diverso da Salvo, e il rapporto all’inizio è difficile. Anche perché Augello ha messo gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare, il rapimento lampo della piccola Laura Belli. Livia dimostra subito un interesse nei confronti del timido e scostante commissario capo. Nonostante la corte spietata cui la sottopone Augello, Livia sceglie Salvo. E Salvo ci riprova, sicuro che Livia, a differenza di Mary, saprà rispettare i suoi spazi e la sua libertà. La risoluzione del caso del rapimento della bambina, protagonista dell’episodio Ritorno alle origini de Il giovane Montalbano, farà capire al commissario che Mimì Augello, oltre alle doti di seduttore, è anche un bravo poliziotto, ma soprattutto un amico. A dargli motivo di preoccupazione è invece Carmine Fazio, che, durante un’operazione, ha un malore. Forse è giunto il momento, per il fedele e saggio ispettore, di ritirarsi. È in questa dolorosa occasione che Montalbano fa la conoscenza di Giuseppe Fazio, il figlio di Carmine, un ragazzo sveglio che sta studiando per diventare ispettore anche lui.

Il cast della terza puntata

Abbiamo visto la trama del terzo episodio de Il giovane Montalbano dal titolo “Ritorno alle origini”, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori presenti con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti presenti nel cast di Ritorno alle origini de Il giovane Montalbano di cui sopra abbiamo visto la trama: Beniamino Marcone (Giuseppe Fazio), Vincenzo Ferrera (Gerlando Mongiardino), Antonio Giordano (Ettore Ferro), Gigi Angelillo (Rosario Mongiardino), Filippo Dini (Fernando Belli), Alessandro Giuggioli (Dottore Munno) e Alessandra Costanzo (Adelina).

Appuntamento dunque a stasera, 15 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (o RaiPlay) con la replica de Il giovane Montalbano – Capodanno. Buona visione!

