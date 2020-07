Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto: la trama

Questa sera, lunedì 20 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la terza puntata della seconda stagione dal titolo “Morte in mare aperto”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film di oggi de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

La strana morte violenta avvenuta in alto mare di un membro del peschereccio Carlo III, avvolta da reticenze, omertà ed elementi anomali, fa nascere i sospetti del commissario Montalbano che, indagando fra i pescatori di Vigata e fra i familiari della vittima e dell’omicida, ricostruisce le tessere del mosaico che mostra i reali obiettivi della flotta di Matteo Cosentino, uomo legato all’organizzazione mafiosa dei Cuffaro. Al clan rivale dei Sinagra appartiene Antonio Barreca, che seppur latitante e ormai abbandonato dalla protezione della cosca, lancia intimidazioni nei confronti della famiglia della sua ex fidanzata minacciando azioni violente nel caso in cui la ragazza non lo raggiunga nei luoghi della propria clandestinità, e in un caso mette in atto un avvertimento trasversale esplosivo. Durante un conflitto a fuoco, Montalbano ucciderà il killer Barreca con cui era incidentalmente venuto a contatto: questo violento fatto metterà fortemente in crisi la fidanzata del commissario, Livia, che deciderà di riconsiderare la prospettiva di sposarlo interrompendo i preparativi per le nozze. Alla fine Montalbano otterrà con astuzia le prove dei traffici illeciti operati da Cosentino per conto del clan mafioso.

Il cast della terza puntata (seconda stagione)

Abbiamo visto la trama del terzo episodio della seconda stagione de Il giovane Montalbano dal titolo “Morte in mare aperto”, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori presenti con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altro interprete presente nel cast dell’episodio Morte in mare aperto de Il giovane Montalbano è poi Giusy Buscemi, nella parte di Anita. Appuntamento dunque a stasera, lunedì 20 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (o RaiPlay) con la replica de Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto. Buona visione!

