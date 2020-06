Il giovane Montalbano – La prima indagine: il cast completo

LA PRIMA INDAGINE CAST – Stasera, 1 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – La prima indagine, prequel del Commissario Montalbano già trasmesso nel 2012. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane e ancora lontano da Vigata. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (prima stagione):

Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani.

La prima indagine: il cast

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, 1 giugno 2020, La prima indagine, oltre agli attori principali, saranno presenti: Katia Greco (Mery), Valentina D’Agostino (Viola Monaco), Cristiano Pasca (Stefano Botta), Pier luigi misasi (Avvocato Turrisi); Orazio Alba (Ninì Brucculeri); Pierpaolo Spollon (Agente Spagnolo); Gianfelice Imparato (Commissario Sanfilippo); Renato Lenzi (Gaetano Borruso), Pietro De Silva (Commissario Oriani); Carlo Ferreri (Lo Cascio), Paride Benassai (Dottor Sciacca)

Il giovane Montalbano – La prima indagine: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama de La prima indagine? Siamo nell’autunno del 1990. Salvo Montalbano è vice commissario in un paese siciliano di montagna, ed è fidanzato con Mery, un’insegnante che lavora a Catania e che lo raggiunge per il fine settimana. Salvo le vuole molto bene, ma è spesso a disagio quando la ragazza comincia a parlare di matrimonio o di convivenza. Ottenuta la promozione a commissario, viene trasferito a Vigata, città in cui vive il padre con cui non è in buoni rapporti. Arrivato al suo nuovo commissariato, Montalbano conosce gli agenti con cui lavorerà, compreso l’ispettore Carmine Fazio, che lo aiuta ad inserirsi nel nuovo ambiente; al suo fianco c’è anche il giovane Agatino Catarella. La prima indagine del giovane Montalbano riguarda l’omicidio di Casio Alletto, un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame. Le accuse ricadono sul pastore Tano Borruso, ma Montalbano capisce subito che il vero colpevole non è lui. Intanto Salvo risolve il caso di Viola Monaco, che ha architettato un piano per vendicarsi dell’uomo che in passato l’ha violentata; Salvo riesce a fermarla e al tempo stesso anche a catturare il colpevole.

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – La prima indagine in tv e live streaming? Il primo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 1 giugno 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

