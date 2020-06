Il giovane Montalbano – La prima indagine: trama, cast e streaming

Questa sera, lunedì 1 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la prima puntata dal titolo “La prima indagine”. Si tratta del prequel della famosa serie tv con Luca Zingaretti già trasmesso nel 2012 con la regia di Gianluca Tavarelli. Ad interpretare il Commissario più amato della tv c’è però un altro attore: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film La prima indagine de Il giovane Montalbano? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film “La prima indagine” de Il giovane Montalbano è tratto dall’omonimo racconto contenuto nella raccolta “La prima indagine di Montalbano”, e da “Cinquanta paia di scarpe chiodate” contenuto nella raccolta “Un mese con Montalbano” del maestro Camilleri.

Salvo Montalbano è un giovane vicecommissario in servizio a Mascalippa, uno sperduto paese di montagna siciliano. Il suo superiore, Libero Sanfilippo, gli insegna come muoversi nelle indagini più intricate. Ma il carattere di Montalbano, insofferente alle regole e attento più all’umanità delle persone che alle apparenze, si manifesta già in questo suo periodo di apprendistato. Salvo è fidanzato con Mery, a cui vuole molto bene ma rimane restio al matrimonio. A seguito di una promozione, viene trasferito a Vigata dove aveva già vissuto da ragazzo dopo la morte della madre e dove vive ancora suo padre, con cui Salvo non sembra avere un buon rapporto. E nel commissariato di Vigata Montalbano trova quella famiglia che non ha mai avuto. Qui conosce Carmine Fazio, un esperto agente che gli è di grande aiuto e trova anche un fratello minore di cui il questore gli chiede di occuparsi: Agatino Catarella, un poliziotto rimasto orfano, dall’animo semplice.

Il giovane Montalbano – La prima indagine: il cast

Abbiamo visto la trama del film Il giovane Montalbano – La prima indagine, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco di tutti gli attori che fanno parte del prequel del Commissario Montalbano: Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani. Attori-ruolo de Il giovane Montalbano:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Come detto il Commissario Montalbano è interpretato da Michele Riondino, che nel 2012 al tempo della prima messa in onda, a Tv Sorrisi e Canzoni aveva raccontato: “Montalbano da giovane era introverso, timido, riservato, anche un po’ insolente nel rapporto con gli altri, forse per mascherare le sue debolezze. A volte abusava un po’ del suo ruolo, ma solo per darsi un tono. Odiava le gerarchie, ma faceva parte della piramide. Insomma, viveva un po’ in contraddizione”.

Quante puntate (film)

Ma quante puntate sono previste per Il giovane Montalbano? La prima stagione del Il giovane Montalbano è composta da 6 episodi (puntate o film) dalla durata di circa 2 ore ciascuno. Quando andranno in onda in replica su Rai 1? Il giovane Montalbano (prima stagione) dovrebbe – salvo cambiamenti di programma – andare in onda per sei lunedì consecutivi. Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio: lunedì 1 giugno 2020

Secondo episodio: lunedì 8 giugno 2020

Terzo episodio: lunedì 15 giugno 2020

Quarto episodio: lunedì 22 giugno 2020

Quinto episodio: lunedì 29 giugno 2020

Sesto episodio: lunedì 6 luglio 2020

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – La prima indagine in tv e live streaming? Il primo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 1 giugno 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

