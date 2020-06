Il giovane Montalbano – Il terzo segreto: la trama

Questa sera, lunedì 29 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la quinta puntata dal titolo “Il terzo segreto”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film Il terzo segreto de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Montalbano si è ormai ben ambientato nel suo nuovo ruolo e nei nuovi posti ma, nonostante tutto, è tormentato da incubi sulla morte delle persone a lui care. Intanto, è riuscito a far assegnare al suo commissariato un nuovo giovane ispettore, Giuseppe Fazio, figlio di Carmine. Mentre indaga sulla sparizione della bacheca comunale con le pubblicazioni di matrimonio, Montalbano riceve una lettera anonima che preannuncia un incidente in cantiere… Si trova così alle prese con una strana serie di morti bianche che ben presto si dimostreranno unite da un particolare filo conduttore. Montalbano, suo malgrado, si trova a dover collaborare nelle indagini con i Carabinieri. Durante le indagini, la giovane Caterina Corso, figlia di un imprenditore, indirizza Montalbano sulla pista giusta. Vista l’indisponibilità di tutti gli uomini a sua disposizione, lo stesso Montalbano si ritrova a poter contare, in un momento delicato, solo su Catarella, col quale divide tre segreti…

Il cast della quinta puntata

Abbiamo visto la trama del quinto episodio de Il giovane Montalbano dal titolo “Il terzo segreto”, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori presenti con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: il padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti presenti nel cast dell’episodio Il terzo segreto de Il giovane Montalbano di cui sopra abbiamo visto la trama: Nino D’Agata (M.llo Verruso), Giorgia Sinicorni (Caterina Corso) e Perla Giordano (Djalma). Appuntamento dunque a stasera, lunedì 29 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (o RaiPlay) con la replica de Il giovane Montalbano – Ferito a morte. Buona visione!

