Il giovane Montalbano – Capodanno: il cast completo

CAPODANNO CAST – Stasera, 8 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – Capodanno, secondo episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano, già trasmessa nel 2012. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane, agli inizi. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – Capodanno? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (prima stagione):

Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani.

Capodanno: il cast

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, 8 giugno 2020, Capodanno, oltre agli attori principali, saranno presenti: Katia Greco (Mery), Gioia Spaziani (Rosina), Alessandra Mortelliti (Milena), Zoe Tavarelli (Giulia) e Alessandra Costanzo (Adelina).

Il giovane Montalbano – Capodanno: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama di Capodanno? Nella notte di Capodanno del 1991 viene commesso un delitto nell’albergo dove alloggia il Commissario Montalbano. Sul lavoro il nostro protagonista conosce il medico legale Pasquano, con cui però non riesce ad entrare in confidenza. Nel corso delle indagini sull’omicidio, il giovane Montalbano entra in contatto con Pasquale Cirrinciò, un piccolo criminale che è stato sorpreso a rubare in una casa sulla spiaggia di Marinella, esattamente l’abitazione che il commissario ha adocchiato da tempo e dove sogna di andare a vivere. Quando però la fidanzata Mery incomincia a voler fare progetti a lungo termine nella nuova casa, Salvo Montalbano si tira indietro…

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – Capodanno in tv e live streaming? Il secondo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 8 giugno 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

