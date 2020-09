Il generale Dalla Chiesa su Canale 5: trama, cast e streaming

Questa sera Canale 5 propone in replica la miniserie Il generale Dalla Chiesa, composta da due puntate e che è andata in onda per la prima volta nel 2007. Diretta da Giorgio Capitani, la storia racconta la vita del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e viene riproposta in prima serata sul canale principale di Mediaset in occasione del 28esimo anniversario dalla sua scomparsa: nel 1982, infatti, è stato assassinato dalla mafia. Vediamo qual è la trama della miniserie e chi vediamo nel cast.

Il generale Dalla Chiesa, la trama

Carlo Alberto dalla Chiesa è stato un soldato durante la seconda guerra mondiale e ha partecipato alla Liberazione del Paese. Diventato poi carabiniere, ha assunto un ruolo molto importante nella lotta contro la mafia e ha collaborato alle indagini sul sequestro e sull’omicidio di Aldo Moro. Mentre è occupato con le ricerche sul sequestro, sua moglie Dora muore a causa di un infarto. Ciò nonostante, Carlo Alberto riesce ad eccedere nella sua carriera e viene mandato a Palermo per combattere la mafia.

La storia vera della miniserie: chi era Carlo Alberto dalla Chiesa

Il generale Dalla Chiesa, il cast

Chi vediamo nel cast? Ad interpretare il protagonista è Giancarlo Giannini. Vediamo poi Stefania Sandrelli interpretare Dora la moglie, Francesca Cavallin invece è Emanuela Setti Carraro la seconda moglie. Milena Mancini interpreta Rita dalla Chiesa, Marco Vivio è Nando dalla Chiesa, Chiara Mastalli è Simona dalla Chiesa, Emilio De Marchi è frate Mitra e Sandro Giordano è Filippo Santucci. Poi vediamo Michele D’Anca, Lorenzo Majnoni, Benedetta Valanzano, Alberto Angrisano, Francesco Pannofino, Camilla Ferranti, Edoardo Velo, Carola Stagnaro e Ninni Bruschetta.

Il generale Dalla Chiesa, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Il generale Dalla Chiesa in tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda oggi – mercoledì 2 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

