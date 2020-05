Il diavolo veste Prada: frasi e citazioni del film

Chi non ha amato l’iconica Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada? La sua Miranda Priestley è entrata nella pop culture per la sua raffinata crudeltà, al fianco di un’inesperta Anne Hathaway che è stata il simbolo di un’intera generazione. Chi ama il mondo della moda e l’annesso gossip dalle sfumature rosa non potrà aver dimenticato questo film, datato 2006, né le sue citazioni più famose. Vediamole insieme.

Il diavolo veste Prada: le frasi del film

Non hai la minima idea dello stile e del senso della moda… No, no, non era una domanda…

Quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo.

Floreale? In primavera? Avanguardia pura

Saranno, non so, due gocce. Chiama Donatella chiedile il suo jet, chiama tutti quelli che conosciamo che hanno un jet

Mi rifiuto di essere malata, ho un abito di Valentino.

Ti sei venduta l’anima la prima volta che ti sei messa un paio di Jimmy Choo. Tu non te li meriti, mangi carboidrati cristo santo!

Il diavolo veste Prada: le citazioni del film

Non essere ridicola Andrea, tutti vogliono questa vita, tutti vorrebbero essere noi

Fammi sapere quando la tua vita va completamente all’aria, vuol dire che è l’ora della promozione.

Minestra di mais… Scelta interessante. Lo sai, vero, che la cellulite è uno degli ingredienti principali della minestra di mais?

Io assumo sempre lo stesso tipo di ragazza: alla moda, magra ovviamente… e che venera la rivista, ma capita poi che si rivelino spesso, non lo so, deludenti e… stupide. Perciò con te, con quel curriculum notevole e il grande discorso sulla tua cosiddetta etica del lavoro ho creduto che tu potessi essere diversa, mi sono detta, provaci, corri il rischio, assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza, mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di… di tutte le altre ragazze galline.

Il punto è che dobbiamo seriamente pensare a dove piazzare Donatella perché non parla praticamente più con nessuno.

È tutto.

Tutto sul Diavolo veste Prada: trama e differenze con il libro

Potrebbero interessarti Emigratis, Pio e Amedeo su Italia 1 con la replica della terza stagione: anticipazioni del 18 maggio Il diavolo veste Prada: la trama del film e le differenze rispetto al libro Una lama di luce: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano