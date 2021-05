Il corriere – The mule streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Il corriere – The Mule, film del 2018 diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il film è basato sulla storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, interpretato dallo stesso Eastwood. Dove vedere Il corriere – The Mule in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 20 maggio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

Il corriere – The mule streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset in diretta da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il corriere – The mule, ma qual è la trama (storia vera)? Earl Stone, ormai novantenne, vede la sua attività da floricoltore pignorata. Decide poi di andare al brunch prematrimoniale della nipote Ginny, in procinto di sposarsi con un ragazzo di nome Mike; quando arriva sul luogo del brunch, Iris se ne va, non volendo avere contatti con lui. Mary vede il pick-up e capisce che l’attività di Earl è stata chiusa, incolpandolo di essere venuto lì solo perché non sapeva dove andare. Earl se ne va, e un amico di Mike lo raggiunge, dandogli l’indirizzo di alcuni suoi amici, che sono in cerca di un corriere che trasporti la loro merce…