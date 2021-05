Il corriere – The Mule: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Il corriere – The Mule, film del 2018 diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il film è basato sulla storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, interpretato dallo stesso Eastwood, raccontata dal giornalista Sam Dolnick nell’articolo del The New York Times The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

2005, Peoria. Earl Stone è un ottantenne reduce della seconda guerra mondiale che lavora come floricoltore. Ha la passione per la guida e possiede un pick-up, con il quale ha girato 41 stati federali su 50 per la vendita dei suoi fiori. Ha una ex moglie, Mary, con cui è stato per 10 anni, ma da cui poi ha divorziato a causa dell’eccessiva importanza che Earl dava al suo lavoro. Il giorno del matrimonio della figlia Iris, Earl non si presenta, poiché impegnato in una convention cittadina di presentazione e vendita floreale. Quando si ricorda del matrimonio, Earl non vuole presentarsi, per non fare brutta figura. 2017. Earl, ormai novantenne, vede la sua attività da floricoltore pignorata. Decide poi di andare al brunch prematrimoniale della nipote Ginny, in procinto di sposarsi con un ragazzo di nome Mike; quando arriva sul luogo del brunch, Iris se ne va, non volendo avere contatti con lui. Mary vede il pick-up e capisce che l’attività di Earl è stata chiusa, incolpandolo di essere venuto lì solo perché non sapeva dove andare. Earl se ne va, e un amico di Mike lo raggiunge, dandogli l’indirizzo di alcuni suoi amici, che sono in cerca di un corriere che trasporti la loro merce…

Il corriere – The mule: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il corriere – The Mule, ma qual è il cast (attori) completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Earl Stone

Bradley Cooper: agente Colin Bates

Michael Peña: agente Trevino

Dianne Wiest: Mary Stone

Andy García: Laton

Alison Eastwood: Iris Stone

Taissa Farmiga: Ginny Stone

Ignacio Serricchio: Julio Gutierrez

Loren Dean: agente Brown

Laurence Fishburne: agente Warren Lewis

Victor Rasuk: Rico

Manny Montana: Axl

Clifton Collins Jr.: Gustavo

Noel Gugliemi: Bald Rob

Eugene Cordero: Luis Rocha

Robert LaSardo: Emilio

