Il Commissario Ricciardi streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Stasera, lunedì 15 febbraio 2021, in prima tv (alle ore 21,25) su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction (o serie tv) con protagonista Lino Guanciale, tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri. Dove vedere la quarta puntata de Il Commissario Ricciardi in diretta tv e streaming live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, la quarta puntata della serie tv va in onda stasera, lunedì 15 febbraio 2021, alle ore 21,25 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Il Commissario Ricciardi streaming live

Sarà possibile seguire la fiction con Lino Guanciale anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione ondemand. Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Commissario Ricciardi, ma quanto dura la puntata? La messa in onda di ogni puntata della fiction è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 2 ore.

Cast

Ma qual è il cast della fiction Il Commissario Ricciardi? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Commissario Ricciardi

Antonio Milo: Maione

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Serena Iansiti: Livia

Maria Vera Ratti: Enrica

Mario Pirrello: Garzo

Nunzia Schiano: Rosa

Fabrizia Sacchi: Lucia

Adriano Falivene: Bambinella

Marco Palvetti: Falco

Peppe Servillo: Don Pierino

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la quinta Fuga da Alcatraz: tutto quello che c’è da sapere sul film Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della quarta puntata