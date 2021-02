Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la sesta e ultima

Cosa succederà (trama) nella prossima (la sesta e ultima) puntata de Il Commissario Ricciardi in onda su Rai 1? Stando alla trama del sesto e ultimo appuntamento, dal titolo In fondo al tuo cuore, l’episodio sarà ambientato nella calda estate napoletana degli anni ’30. Il mese di luglio, con il suo caldo asfissiante è arrivato e in città fervono i preparativi per l’attesissima festa del Carmine, quando il commissario sarà chiamato a far luce su un nuovo caso. Un noto chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio: Ricciardi e Maione saranno così chiamati ad intraprendere questa nuova indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. In questo caso, infedeltà e passione sembrano essere connessi in modo inestricabile alla gioia dell’amore. Ma i colpi di scena nella prossima puntata (l’ultima) de Il Commissario Ricciardi non sono finiti qui, perché in tutta questa situazione, Luigi sarà ad un passo da Enrica quando tutto verrà spazzato via da una “straziante scoperta” che lascerà interdetto il commissario.

Quando va in onda

Abbiamo visto la trama della sesta puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quando va in onda? Il sesto episodio verrà trasmesso (salvo cambi di programmazione) lunedì 1 marzo 2021 alle ore 21,25. Dove? Ovviamente su Rai 1 e RaiPlay.it dove nell’attesa potete rivedere la prima puntata.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della sesta e ultima (il finale di stagione) puntata de Il Commissario Ricciardi, ma qual è il cast della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Ricciardi

Antonio Milo: Maione

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Serena Iansiti: Livia

Maria Vera Ratti: Enrica

Mario Pirrello: Garzo

Nunzia Schiano: Rosa

Fabrizia Sacchi: Lucia

Adriano Falivene: Bambinella

Marco Palvetti: Falco

Peppe Servillo: Don Pierino

Potrebbero interessarti Black Rain – Pioggia sporca: tutto quello che c’è da sapere sul film Il tocco magico dei coniugi Zingaretti (di F. Bagnasco) The Transporter Legacy: tutto quello che c’è da sapere sul film