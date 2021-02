Il Commissario Ricciardi: il cast della seconda puntata

Qual è il cast della seconda puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction in onda tutti i lunedì sera su Rai 1? Questa sera, 1 febbraio 2021, alle ore 21,25 sul principale canale della Rai va in onda la fiction tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista Lino Guanciale. Al fianco dell’attore – noto per altre fiction con L’Allieva – altri attori italiani. Vediamo insieme il cast completo de Il Commissario Ricciardi, ecco l’elenco attori-ruoli:

Lino Guanciale: Luigi Alfredo Ricciardi

Antonio Milo: Raffaele Maione

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Serena Iansiti: Livia Lucani

Maria Vera Ratti: Enrica Colombo

Mario Pirrello: Angelo Garzo

Peppe Servillo: don Pierino Fava

Marco Palvetti: Carmine Falco

Nunzia Schiano: Rosa Vaglio

Giovanni Allocca: Antonio Cesarano

Roberto Giordano: Camarda

Fabrizia Sacchi: Lucia Caputo

Adriano Falivene: Bambinella

Massimo De Matteo: Giulio Colombo

Susy Del Giudice: Maria Tritone

Nicola Acunzo: Ponte

Chiara Conti: Marta Ricciardi

Matteo Cianciola: Luca Maione

Francesco Borragine: Giovanni Maione

Dominique Donnarumma: Benedetta Maione

Giuliana Ferola: Maria Maione

Antonio Masiello: Antonio Maione

Adriana Serrapica: Susanna Colombo

Giorgio Zarra: Marco Caruso

Martin Gruber: Manfred Kaspar von Brauchitsch

Peppe Lanzetta

Chi è il Commissario Ricciardi

Abbiamo visto il cast, ma chi è il commissario Luigi Alfredo Ricciardi? Si tratta di un personaggio immaginario della letteratura italiana, creato dallo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. È un commissario di polizia nato il 1 giugno 1900 nel Cilento, come figlio unico della famiglia nobiliare dei baroni di Malomonte. Rimasto orfano dei genitori da ragazzo, si trasferisce con l’anziana tata Rosa a Napoli, dove si laurea in giurisprudenza con una tesi sul diritto penale ed entra nella Squadra mobile della Regia Questura. Il Commissario Ricciardi è piuttosto introverso e tendente alla solitudine. Ricco, integerrimo e dal grande intuito, non ha nessun interesse alla carriera e per questo è ben visto dai suoi superiori, che si prendono spesso e volentieri il merito dei suoi successi investigativi, e che tuttavia mal sopportano i suoi modi e i suoi metodi privi di riguardo verso le classi borghesi e nobiliari più influenti della città quando deve svolgere un’indagine. La caratteristica segreta del Commissario Ricciardi, da lui chiamata il Fatto, è quella di poter vedere gli spettri delle vittime di morte violenta in un’immagine evanescente nei luoghi del decesso.

Location

Abbiamo visto il cast completo de Il Commissario Ricciardi, ma dove è stata girata la ficiton (le location)? Le location della serie tv (ambientata negli anni 30) comprendono diversi luoghi di Napoli, la cui ricostruzione storica per esigenze di copione è molto fedele alla realtà. Tra i luoghi più noti, si riconosce il Real Teatro di San Carlo, uno dei più famosi al mondo. Poi il Teatro Sannazaro, la “Bomboniera di via Chiaia” chiamato così per la ricchezza degli ori e degli stucchi e per le decorazioni che lo adornano. Altro luogo è il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che si trova all’interno dell’omonima reggia. Altri set della fiction Il Commissario Ricciardi sono stati la neoclassica Villa Pignatelli, la settecentesca Reggia di Portici, il complesso monumentale dell’Annunziata, Palazzo Reale, ma anche nello storico Caffè Gambrinus, uno dei simboli della città, e in piazza del Plebiscito. Non solo Napoli. Tra le location de Il Commissario Ricciardi figurano anche Capua, in provincia di Caserta, e Taranto, in Puglia.

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la terza Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della seconda puntata Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 febbraio 2021