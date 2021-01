Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della prima puntata

Questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction noir, mystery con protagonista Lino Guanciale. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri. Ma cosa succederà stasera nella prima puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla serie tv ispirata dai libri di Maurizio de Giovanni.

Trama prima puntata

Nella prima puntata dal titolo “Il senso del dolore” ci troviamo a Napoli, è il mese di marzo dell’anno 1931, durante un inverno particolarmente rigido. Un evento scuote l’opinione pubblica: il grande tenore Arnaldo Vezzi, artista di fama mondiale e amico del Duce, viene trovato cadavere nel suo camerino al Teatro San Carlo prima della rappresentazione de “I Pagliacci”. A risolvere il caso è chiamato il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi che, per l’occasione, conosce la moglie del defunto cantante, l’affascinante Livia Lucani, che non resta indifferente al Commissario. Livia è una soprano che si è ritirata dalle scene, con conoscenze importanti e vicine al fascismo. Abituata ad ottenere quello che vuole, dopo aver conosciuto Ricciardi non esiterà a fare di tutto per avvicinarsi a lui.

Il Commissario Ricciardi: quante puntate

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sei puntate che la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione):

Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021 OGGI

Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021

Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021

Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021

Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021

Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata de Il Commissario Ricciardi in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv sul personaggio letterario va in onda oggi – lunedì 25 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la seconda Sanremo 2021, la Rai cerca coppie di figuranti per il pubblico dell'Ariston Chi è il Commissario Ricciardi, il personaggio della serie tv interpretato da Lino Guanciale