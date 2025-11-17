Il Commissario Ricciardi 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 17 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della fortunata serie tv con protagonista il personaggio più amato tra i molti creati dalla penna di Maurizio de Giovanni. Alla regia Gianpaolo Tescari. Dove vedere Il Commissario Ricciardi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. La serie sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la TV satellitare gratuita visibile in tutta Italia.

Il Commissario Ricciardi 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in streaming – live e non solo – tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Commissario Ricciardi 3, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 10 novembre 2025; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – lunedì 24 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa: