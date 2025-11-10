Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il Commissario Ricciardi 3: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il Commissario Ricciardi 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 10 novembre 2025; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – lunedì 1 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: lunedì 10 novembre 2025
  • Seconda puntata: lunedì 17 novembre 2025
  • Terza puntata: lunedì 24 novembre 2025
  • Quarta puntata: lunedì 1 dicembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il Commissario Ricciardi 3? Ogni episodio andrà in onda il lunedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. La serie sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la TV satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in streaming – live e non solo – tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della prima puntata
TV / Il Commissario Ricciardi 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Il Commissario Ricciardi 3: trama e cast (anticipazioni) della prima puntata
TV / Il Commissario Ricciardi 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 novembre 2025
TV / Il Commissario Ricciardi 3: tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 10 novembre
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Fast e Furious 6: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Follia a un reality colombiano: concorrente tenta di annegare compagna in piscina
Spettacoli / Claudia Gerini: "Non volevo assolutamente criticare Samira"
Ricerca