Il Commissario Ricciardi 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 10 novembre 2025; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – lunedì 1 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 10 novembre 2025

Seconda puntata: lunedì 17 novembre 2025

Terza puntata: lunedì 24 novembre 2025

Quarta puntata: lunedì 1 dicembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il Commissario Ricciardi 3? Ogni episodio andrà in onda il lunedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. La serie sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la TV satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in streaming – live e non solo – tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.