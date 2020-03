Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: trama, cast e streaming

Tornano le avventure del Commissario più amato della Sicilia: Montalbano torna con due nuove puntate sui piccoli schermi di Rai 1 e a interpretarlo sarà il fedelissimo e amatissimo Luca Zingaretti (che, per l’occasione, ha anche calzato le vesti di regista). Nonostante la scomparsa di Camilleri, il suo personaggio continua ad appassionare gli italiani e, seppur a lungo termine non è chiaro che fine farà Montalbano (ora che Camilleri non c’è più), la Rai propone due nuovi episodi: il primo, intitolato Salvo amato, Livia mia, va in onda questa sera – lunedì 9 marzo 2020 – mentre il secondo episodio, intitolato La rete di protezione, andrà in onda lunedì 16 marzo.

Sono arrivati a 36 gli episodi della collection evento tra le più amate dal pubblico italiano (ma anche internazionale) e anche questi nuovi episodi, come i precedenti, avranno la regia firmata da Alberto Sironi anche se, come già anticipato prima, anche Luca Zingaretti ha voluto dare il suo contributo, dopo 20 anni di fedele recitazione.

I due film, tratti dagli omonimi romanzi di Andrea Camilleri, sono prodotti da Palomar con la partecipazione di Rai Fiction: tra i produttori spuntano anche Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti.

Montalbano: Salvo amato, Livia mia | La trama della puntata

Di cosa parla la nuova puntata/film di Montalbano, Salvo amato, Livia mia? Tratto dall’omonimo racconto (e anche da Il vecchio ladro) di Camilleri, la trama parte dal ritrovamento del cadavere di Angela Cosentino, in un corridoio dell’archivio comunale. La prima ipotesi è che si tratti di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma Montalbano non è convinto e comincia la sua indagine partendo dalla storia della vittima. Scopre così che la povera Agata era una cara amica di Livia, la sua Livia, conosciuta a Genova dove la ragazza ha lavorato per un paio d’anni prima di trasferirsi di nuovo a Vigata, assunta all’archivio comunale dove è stata poi ritrovata senza vita.

Agata era una ragazza molto timida e riservata, non concedeva la sua amicizia a tutti, era parsimoniosa di sentimenti e li indirizzava soltanto a poche persone. Ed è proprio su queste persone che Montalbano concentrerà la sua attenzione e capirà che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.

La trama e il finale di Salvo amato, Livia mia

Il cast completo della puntata di Montalbano: Salvo amato, Livia mia

Chi vediamo nella nuova puntata del Commissario Montalbano? Tornano i volti più amati a partire da Luca Zingaretti che interpreta il coraggioso personaggio protagonista. Al suo fianco vediamo Cesare Bocci, nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dello squinternato Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano.

Il cast completo di Montalbano: Salvo amato, Livia mia

Montalbano – Salvo amato, Livia mia: dove vedere il film in tv e in streaming

Ma dove vedere in tv la nuova puntata di Montalbano, Salvo amato, Livia mia? La pellicola va in onda su Rai 1 lunedì 9 marzo 2020, dalle ore 21:25 in prima serata.

Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1.

Se volete recuperare il film in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay.

RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

Dove vedere in tv e in streaming la puntata di Montalbano: Salvo amato, Livia mia