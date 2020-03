Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia: il cast della nuova puntata in onda questa sera

Il Commissario Montalbano è tornato. Dopo un lungo periodo di repliche, il personaggio ideato dalla penna di Camilleri torna con le fattezze di Luca Zingaretti, attore che da ormai un ventennio ha l’onore di interpretare questo personaggio e le sue valorose azioni in quel di Sicilia. Da lunedì 9 marzo 2020, in prima serata su Rai 1 arriva la nuova puntata/film intitolata Salvo Amato, Livia mia.

La puntata racconterà di Agata, una donna trovata morta in un corridoio dell’archivio comunale e Montalbano dovrà indagare sull’omicidio. Le prime teorie puntano a una violenza sessuale trasformatasi in omicidio, ma il commissario non è convinto e, continuando a indagare per conto proprio, scoprirà che Agata era una ragazza molto timida e che, tra le sue amicizie, poteva contare su Livia, la sua Livia. E, siccome Agata aveva poche amicizie ma buone, Montalbano partirà proprio da qui. Chi l’ha uccisa la conosceva molto bene.

La trama e il finale di Salvo amato, Livia mia

Ma chi vediamo nel cast della nuova puntata di Montalbano? Vediamolo insieme.

Montalbano – Salvo amato, Livia mia: il cast della puntata/film

Chi vediamo nel cast di Salvo amato, Livia mia, il nuovo film del Commissario Montalbano? Partiamo proprio da lui, il protagonista indiscusso che da ormai vent’anni interpreta il celebre personaggio nato dalla penna di Camilleri: Luca Zingaretti si è impegnato nei nuovi episodi di Montalbano anche come regista, al fianco dello storico Alberto Sironi. Oltre a Zingaretti, rivediamo anche Cesare Bocci che interpreta l’immancabile braccio destro del commissario, Mimì Augello. Poi vediamo tornare Peppino Mazzotta che interpreta Fabio e Rosario Lisma che interpreta Antonio Cannizzaro.

Tutto sul Commissario Montalbano, Salvo amato, Livia mia

Nel cast di Montalbano vediamo anche Angelo Russo interpretare Catarella, poi Luciano Scarpa che interpreta Giorgio Scalia, Roberta Giarrusso che interpreta la Signora Caruana, Federica De Benedittis che interpreta Agata Cosentino e Katia Greco che interpreta Caterina Giunta. E ancora vediamo Giovanni Guardiano che interpreta Jacomuzzi, Ketty Governali che interpreta Adelina, Fabio Costantino che interpreta Pasquale, Saro Minardi che interpreta Romildo Bufardeci e Vitalba Andrea interpreta la mamma di Agata.

La nuova puntata di Montalbano, Salvo amato, Livia mia, va in onda lunedì 9 marzo 2020 dalle ore 21:25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming la puntata di Montalbano: Salvo amato, Livia mia