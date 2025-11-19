Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio: trama, cast e streaming dell’episodio in replica

Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,30 va in onda in replica l’episodio L’età del dubbio de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

Il commissario Montalbano fa un sogno tragico ma allo stesso tempo ridicolo che però rivela come i due pensieri fissi degli ultimi anni lo accompagnino anche nel sonno: l’idea della morte e la sua relazione con Livia. Nel sogno si sta svolgendo il suo funerale e che sia morto glielo annuncia lo stesso Catarella a cui di solito è affidata questa comunicazione funebre dei morti ammazzati su cui si dovrà indagare. Alla cerimonia funebre assistono i soliti comprimari delle indagini di polizia: il dottor Pasquano che al solito si rifiuta scontrosamente di dare particolari sul morto prima di aver eseguito l’autopsia, il signor questore Bonetti-Alderighi che non autorizza Montalbano a indagare sulla sua stessa morte, l’amico Mimì Augello. Ci sono tutti ma manca quella che per prima dovrebbe essere presente alle esequie: la sua fidanzata Livia che, raggiunta per telefono dall’irritato defunto, gli annuncia che forse non farà in tempo a intervenire e che, per dirla tutta, approfitterà della sua morte, di questa occasione unica, per sentirsi libera da una relazione che si trascinava stancamente. Il forte rumore che sveglia Montalbano è causato dal temporale che agita il mare fino a lambire il terrazzino della sua casa. Il mare e il porto di Vigata diventano ora protagonisti in sottofondo della nuova indagine di Montalbano che riguarda due imbarcazioni ormeggiate una a fianco dell’altra: un potente motoscafo e il “Vanna”, un lussuoso yacht il cui equipaggio ha trovato in mare un canotto con a bordo un uomo morto per avvelenamento. Montalbano insospettito chiederà la collaborazione alle indagini di un ufficiale della capitaneria di porto: Laura, una bella e intelligente giovane che farà perdere la bussola al commissario che si innamorerà, fortunatamente e inaspettatamente riamato, come un adolescente appassionato e geloso colpito dal classico colpo di fulmine.

Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio: il cast

Ma qual è il cast dell’episodio? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Isabella Ragonese (ten. Laura Belladonna), Ana Caterina Morariu (Roberta Rollo/Vanna Di Giulio), Caterina Vertova (Livia Giovannini), Paolo Gasparini (Mario Di Giulio), Pino Torcasio (sig. Scimè), Adriano Giammanco.

Streaming e tv

Dove è possibile vedere l’episodio L’età del dubbio de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 19 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.