Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo: il cast della nuova puntata

Torna questa sera, 30 marzo 2020, il Commissario Montalbano, la fortunata serie di Rai 1 con Luca Zingaretti ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. L’episodio, dal titolo L’altro capo del filo, è già andato in onda nel febbraio 2019 e viene riproposto in replica stasera per accompagnare gli italiani durante questa quarantena. Nel cast tanti attori celebri, che da anni accompagnano i fan della fiction. La regia è affidata ad Alberto Sironi. Appuntamento dunque in prima serata su Rai 1 dalle 21.25.

Tutto quello che c’è da sapere su Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo

Ma qual è la trama e di cosa parla l’episodio di oggi de Il commissario Montalbano? Sullo sfondo un tema molto attuale come quello dell’immigrazione. Salvo Montalbano e i suoi uomini devono infatti fare i conti con numerosi sbarchi, che li obbligano ad affrontare lunghi turni di lavoro. Il commissario sarà bravo a portare avanti il suo lavoro garantendo la sicurezza di tutti e dimostrando grande umanità.

La trama completa dell’episodio di stasera

Vigata nel frattempo viene stravolta da un fatto drammatico. Viene trovata senza vita all’interno della sartoria dove lavorava Elena Biasini, un’amica di Livia. L’omicidio sembra inizialmente inspiegabile, ma poi come sempre il commissario Montalbano riuscirà a trovare il bandolo della matassa.

Nella sartoria con la vittima lavoravano Meriam, madrelingua araba, Lillo Scotto, infatuato della titolare, e Nicola. Secondo la trama dell’episodio L’altro capo del filo, un ruolo importante lo avrà il dottor Osman, medico e interprete durante i vari sbarchi, che in passato aveva avuto una relazione con la vittima. L’uomo si dice ancora molto legato alla ragazza e non si da pace per la sua morte.

Lillo Scotto, collega di Elena, cercherà poi di togliersi la vita: sono lui e Osman, a questo punto della storia, i principali sospettati. A dare un grande contributo per la risoluzione del caso è Meriam, che dapprima aiuta il Commissario come traduttrice durante gli sbarchi e poi si prodiga nel cercare alcuni indizi all’interno della sartoria. Nel frattempo il Pm Tommaseo, sostenuto da Mimì Augello, propende per il fermo di Diego Trupia, amante della giovane sarta al momento del delitto.

Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo: il cast

Tornano tutti i personaggi più amati dal pubblico nell’episodio di oggi de Il commissario Montalbano. A cominciare ovviamente da Luca Zingaretti nei panni del protagonista mentre i suoi fidati collaboratori Mimì Augello e Fazio sono interpretati rispettivamente da Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Il ruolo della fidanzata Livia è svolto da Sonia Bergamasco, mentre quello dell’amica Elena Biasini, che nella puntata in questione viene ritrovata senza vita nella sartoria, è interpretato da Elena Radonicich. Tra i personaggi più amati nel cast de Il commissario Montalbano torna ovviamente Catarella, nei cui panni troviamo come sempre Angelo Russo.

Nel cast de L’altro capo del filo troviamo anche Ahmed Hafiene, Eurydice El Etr, Giorgia Salari, Carlo Calderone, Anna Ferruzzo, David Cannavò, Davide Dolores, Davide Lo Verde, Aglaia Mora, Giovanni Guardiano, Nour Zarafi, Safa Derguala, Hossein Taheri. La regia è affidata ad Alberto Sironi. Appuntamento dunque con Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo per stasera, 30 marzo 2020, su Rai 1 dalle 21.25.

Dove vedere L’altro capo del filo in streaming