Il commissario Montalbano L’altro capo del filo streaming: dove vedere in tv

Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo: dove vedere in tv e in streaming

Questa sera, 30 marzo 2020, va in onda su Rai 1 l’episodio de Il commissario Montalbano dal titolo L’altro capo del filo, già andato in onda per la prima volta nel febbraio del 2019. La Rai ha infatti deciso di riproporre in replica alcune puntate della famosa fiction con Luca Zingaretti per fare compagnia ai tanti italiani chiamati a rispettare la quarantena durante l’emergenza Coronavirus.

Tutto quello che c’è da sapere su Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo

L’episodio è come sempre tratto dai romanzi di Andrea Camilleri ed è molto legato all’attualità, visto che tratta il tema dei migranti. Ma dove vedere Montalbano in diretta tv e in streaming? Ecco la trama completa e le anticipazioni di stasera.

A Vigata, come in gran parte della Sicilia, si registrano numerosi sbarchi. Così Montalbano e i suoi uomini sono chiamati a sostenere turni di lavoro molto stressanti e lunghi. Tutto infatti deve svolgersi in sicurezza, e il commissario dimostrerà ancora una volta la sua professionalità ma anche la sua grande umanità.

In questo contesto già difficile si registra un omicidio che stravolge la cittadina siciliana. Viene trovata senza vita Elena Biasini (amica di Livia, fidanzata di Salvo Montalbano), morta nella sua sartoria. Un evento all’apparenza inspiegabile, ma come sempre il commissario sarà poi in grado di trovare la pista giusta da seguire.

Il cast completo de L’altro capo del filo

Nella sartoria con la vittima lavoravano Meriam, madrelingua araba, Lillo Scotto (che si era infatuato della titolare) e il più anziano, Nicola. Nella trama de Il commissario Montalbano – L’altro capo del filo entra in scena quasi subito il dottor Osman, medico e interprete durante i vari sbarchi di migranti, che in passato aveva avuto una relazione con la vittima. L’uomo si dice ancora molto legato alla ragazza e non si dà pace per la sua morte.

Per questo proprio Lillo Scotto e Osman sono i due maggiori sospettati. Nel frattempo il Pm Tommaseo, sostenuto da Mimì Augello, propende per il fermo di Diego Trupia, amante della giovane sarta al momento del delitto. Sarà come sempre Montalbano a trovare il bandolo della matassa e incastrare il colpevole.

La trama completa de L’altro capo del filo

Il commissario Montalbano L’altro capo del filo streaming: dove vedere in tv

L’episodio del commissario Montalbano di stasera in replica, L’altro capo del filo, va in onda come sempre su Rai 1. Appuntamento questa sera, 30 marzo 2020, in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Montalbano L’altro capo del filo streaming: dove vedere in streaming

Non vi volete perdere Montalbano in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare gli episodi del Commissario Montalbano anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.