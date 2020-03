Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo stasera su Rai 1: trama, cast e streaming

Questa sera, 30 marzo 2020, va in onda su Rai 1 il primo appuntamento con le repliche de Il commissario Montalbano, con l’episodio L’altro capo del filo. Un regalo per tutti i fan del commissario di Vigata in questo periodo difficile di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. La puntata della popolare fiction vede come sempre protagonista il personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Vediamo insieme la trama, il cast e come seguirlo in streaming.

L’altro capo del filo è uno dei capitoli della saga del Commissario Montalbano, la serie di romanzi scritti da Andrea Camilleri, da cui è tratta la serie tv. Questo episodio, in onda stasera su Rai 1, è andato in onda per la prima volta nel febbraio 2019.

Montalbano – L’altro capo del filo: la trama della puntata

Nell’episodio di stasera, 30 marzo 2020, dal titolo L’altro capo del filo, a Vigata si susseguono gli sbarchi e Montalbano è chiamato ad affrontare questa grave emergenza sanitaria con i pochi uomini a sua disposizione. Eppure, come sempre, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti porta avanti il suo lavoro con professionalità e umanità.

Intanto, secondo la trama de L’altro capo del filo, a Vigata Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. Un omicidio all’apparenza inspiegabile, ma Montalbano saprà anche stavolta trovare il bandolo della matassa per risolvere il caso. Dietro la morte della donna, infatti, si nasconde una terribile verità.

Un episodio dunque molto legato all’attualità dell’epoca, con il problema dello sbarco dai migranti da fronteggiare. Per Montalbano e i suoi uomini si tratta di un compito nuovo e difficile, per il quale dovranno affrontare turni di lavoro estenuanti.

Il commissario Montalbano L’altro capo del filo: il cast completo

Tornano tutti i personaggi più amati dal pubblico nell’episodio di oggi de Il commissario Montalbano. A cominciare ovviamente da Luca Zingaretti nei panni del protagonista mentre i suoi fidati collaboratori Mimì Augello e Fazio sono interpretati rispettivamente da Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Il ruolo della fidanzata Livia è svolto da Sonia Bergamasco, mentre quello dell’amica Elena Biasini, che nella puntata in questione viene ritrovata senza vita nella sartoria, è interpretato da Elena Radonicich. Tra i personaggi più amati nel cast de Il commissario Montalbano torna ovviamente Catarella, nei cui panni troviamo come sempre Angelo Russo.

Nel cast de L’altro capo del filo troviamo anche Ahmed Hafiene, Eurydice El Etr, Giorgia Salari, Carlo Calderone, Anna Ferruzzo, David Cannavò, Davide Dolores, Davide Lo Verde, Aglaia Mora, Giovanni Guardiano, Nour Zarafi, Safa Derguala, Hossein Taheri. La regia è affidata ad Alberto Sironi.

Montalbano – L’altro capo del filo: dove vedere il film in tv e in streaming

Ma dove vedere in tv la nuova puntata di Montalbano, L’altro capo del filo? La pellicola va in onda su Rai 1 lunedì 30 marzo 2020, dalle ore 21:25 in prima serata. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1. Se volete recuperare il film in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay. RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

