TV

Il Commissario Montalbano – La rete di protezione stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio

di Anton Filippo Ferrari
Il Commissario Montalbano – La rete di protezione stasera su Rai 1: trama, cast e streaming

Nuovo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano: questa sera, 29 ottobre 2025, va in onda l’episodio La rete di protezione. Torna dunque il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, per nuove imperdibili avventure. La puntata di stasera, tratta come sempre dai romanzi di Andrea Camilleri, è andata in onda per la prima volta nel 2020. Ma qual è la trama e il cast? Appuntamento stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30.

Trama

Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per sei anni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconda una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo, nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione in classe e seminano il terrore nell’edificio. A complicare le cose ci sono le riprese di un film da parte di una troupe svedese, di cui fa parte la cugina di Ingrid Sjöström (che si è trasferita perché il marito è stato spostato di sede). Augello viene pescato dal regista a fare il cascamorto con la protagonista della pellicola, mettendo in difficoltà Montalbano.

Il Commissario Montalbano – La rete di protezione: il cast

Tanti gli attori che fanno parte del cast dell’episodio de Il commissario Montalbano – La rete di protezione. Tornano infatti tutti i personaggi più amati a cominciare da Luca Zingaretti nei panni del protagonista. La regia è di Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese.

Streaming e tv

Ma dove vedere in tv la nuova puntata di Montalbano, La rete di protezione? La pellicola va in onda su Rai 1 il 29 ottobre 2025, dalle ore 21:30 in replica. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
