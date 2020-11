Il Collegio 5 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 3 novembre 2020, su Rai 2 intorno alle ore 21,20 va in onda Il Collegio 5, il docu-reality basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vedrà dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto come se fossimo nel 1992. In tutto andranno in onda otto puntate: sempre in prima serata; sempre il martedì. Ma dove è possibile vedere la seconda puntata de Il Collegio 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La seconda puntata del docu-reality, come detto, va in onda oggi, martedì 3 novembre 2020, a partire dalle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre).

Il Collegio 5 streaming e on demand

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Collegio 5, ma quante puntate sono previste? Secondo le prime anticipazioni in tutto Rai 2 manderà in onda 8 puntate, due in più rispetto all’edizione scorsa. Tutte in prima serata il martedì sera. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: martedì 27 ottobre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 3 novembre 2020 OGGI

Terza puntata: martedì 10 novembre 2020

Quarta puntata: martedì 17 novembre 2020

Quinta puntata: martedì 24 novembre 2020

Sesta puntata: martedì 1 dicembre 2020

Settima puntata: martedì 8 dicembre 2020

Ottava puntata: martedì 15 dicembre 2020

Nona puntata: martedì 22 dicembre 2020

