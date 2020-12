Il Collegio 5, alunni eliminati: chi è stato eliminato oggi?

IL COLLEGIO 5 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, martedì 8 dicembre 2020, nel corso della settima puntata de Il Collegio 5 in onda su Rai 2? Al termine dell’episodio a dover lasciare il docu-reality è stato… notizia in aggiornamento…

Eliminati

Ma quali sono gli alunni eliminati a Il Collegio 5 fino ad oggi, martedì 8 dicembre 2020? Di seguito l’elenco di tutti gli alunni, compresi quelli eliminati o espulsi dal docu-reality:

Usha Teoli (17, Piombino – LI)

Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN) ELIMINATO

Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA) ELIMINATA

Luna Scognamiglio (17, Vietri sul Mare – SA)

Alessandro Guida (15, Civitavecchia – RM)

Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG)

Luca Zigliana (15, Zanico – BG)

Bonard Dago (17, Zero Branco – TV)

Giulia Matera (15, Salerno)

Luca Lapolla (15, Prato – PO) ELIMINATO

Davide Vavalà (16, Bologna)

Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI) ELIMINATA

Linda Bertollo (14, Ivrea)

Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR)

Rahul Teoli (15, Piombino – LI)

Aurora Morabito (17, Savona)

Mishel Gashi (15, Calolziocorte – LC) ELIMINATO

Giordano Francati (17, Roma)

Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE)

Sofia Cerio (15, Pesaro)

Marco Crivellini (16, Roma) ELIMINATO

Simone Bettin (16, Pisa) ELIMINATO

Andrea Prezioso (17, Bari)

Leonardo Prezioso (17, Bari)

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati de Il Collegio 5 ad oggi (martedì 8 dicembre 2020), ma dovere il programma in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera (a partire dalle ore 21,20) su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

