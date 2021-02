Il cantante mascherato 2021, finalisti: le maschere in finale

Quali sono le maschere che prenderanno parte alla finale (i finalisti) de Il cantante mascherato 2021? In tutto alla finalissima prenderanno parte quattro maschere:

Lupo

Pappagallo

Orsetto

Farfalla

I quattro concorrenti nel corso della serata si esibiranno anche con quattro ospiti d’eccezione: Anna Tatangelo, Red Canzian, Rita Pavone e Cristina D’Avena. Dei veri e propri duetti. Ma quali sono gli accoppiamenti? Eccoli:

Anna Tatangelo duetterà con il Lupo,

Cristina D’Avena duetterà con l’Orsetto,

Rita Pavone duetterà con il Pappagallo,

Red Canzian duetterà con la Farfalla.

Maschere

Abbiamo visto le maschere in gara nella finale (finalisti) dello show Il cantante mascherato 2021 in onda su Rai 1 stasera, ma quali sono le altre che hanno partecipato al programma? Eccole tutte, da quelle eliminate a quelle ancora in gara:

il Lupo

la Tigre azzurra – ELIMINATA

la Giraffa – ELIMINATA

la Pecorella – ELIMINATA

il Pappagallo

la Farfalla

il Gatto – ELIMINATO

il Baby alieno – ELIMINATO

l’Orsetto

Streaming e diretta tv

Dove vedere la finale (e i finalisti) de Il cantante mascherato 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata The Calling (2014): tutto quello che c’è da sapere sul film Titolo V, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 febbraio 2021 su Rai 3