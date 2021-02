Il cantante mascherato 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi?

IL CANTANTE MASCHERATO ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, 19 febbraio 2021, al termine della quarta puntata de Il cantante mascherato? A dover lasciare il programma e rivelare la propria identità sono stati il Gatto (Sergio Assisi) e… notizia in aggiornamento…

Maschere

Ma quali sono le maschere in gara nello show Il cantante mascherato 2021 in onda su Rai 1 il venerdì sera? Eccole:

il Lupo

la Tigre azzurra – ELIMINATA

la Giraffa – ELIMINATA

la Pecorella – ELIMINATA

il Pappagallo

la Farfalla

il Gatto – ELIMINATO

il Baby alieno – ELIMINATO

l’Orsetto

Il cantante mascherato 2021: come si vota

Come si vota per le esibizioni de Il cantante mascherato 2021? Il pubblico da casa può votare tramite i social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Streaming e tv

Abbiamo visto la maschera eliminata (eliminati) al termine della quarta puntata de Il cantante mascherato, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip: le nomination, i nominati di oggi (19 febbraio) Grande Fratello Vip, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Il mistero irrisolto di Elisa Lam, scomparsa in ascensore e trovata morta nelle cisterne del Cecil Hotel