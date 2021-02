Il cantante mascherato 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi?

IL CANTANTE MASCHERATO ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, 12 febbraio 2021, al termine della terza puntata de Il cantante mascherato? A dover lasciare il programma e rivelare la propria identità sono stati… notizia in aggiornamento…

Maschere

Ma quali sono le maschere in gara nello show Il cantante mascherato 2021 in onda su Rai 1 il venerdì sera? Eccole:

il Lupo

la Tigre azzurra

la Giraffa

la Pecorella – ELIMINATA

il Pappagallo

la Farfalla

il Gatto

il Baby alieno – ELIMINATO

l’Orsetto

Il cantante mascherato 2021: come si vota

Come si vota per le esibizioni de Il cantante mascherato 2021? Il pubblico da casa può votare tramite i social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Streaming e tv

Abbiamo visto la maschera eliminata (eliminati) al termine della terza puntata de Il cantante mascherato, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Grande Fratello Vip: le nomination, i nominati di oggi (12 febbraio) Con Draghi cambieranno i vertici della Rai: per il dopo-Salini in pole Cattaneo e Scrosati